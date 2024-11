ANP Rechtbanktekening van Guillermo G., Arginio E. en hoofdverdachte Derzik H.

NOS Nieuws • vandaag, 18:28 OM eist twintig jaar cel voor dodelijke steekpartij op festival Solid Grooves

Het Openbaar Ministerie heeft twintig jaar cel geëist tegen Derzik H. voor het doodsteken van Jimmy Schepers op festival Solid Grooves. De verdachte heeft het slachtoffer volgens het OM in "een enorme geweldsexplosie" om het leven gebracht.

Het Solid Grooves festival was vorig jaar eind mei in het Westelijk Havengebied in Amsterdam. De 21-jarige Schepers en zijn vrienden raakten daar in een discussie met H. en anderen, wat uitliep op een gevecht.

Schepers overleed door messteken en twee vrienden van hem raakten zwaargewond. Kort na de steekpartij werden drie verdachten aangehouden: de 21-jarige H., die wordt gezien als hoofdverdachte, en twee medeverdachten van 22 jaar.

'Enorme geweldsexplosie'

Justitie gaat ervan uit dat H. degene is die Jimmy doodstak. Op videobeelden die in de rechtszaal werden vertoond, was volgens AT5 te zien dat H. in het gevecht met een mes zwaait en mensen te lijf gaat. Er wordt geschopt, geslagen en gestoken. "Een enorme geweldsexplosie", aldus het OM.

Het is volgens het OM een wonder dat er die dag niet meer dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Dat kwam onder meer door het handelen van de vrienden van Schepers, stelde de officier van justitie. "Meerdere vrienden hebben met gevaar voor eigen leven de verdachte meermaals weggetrokken en tegengehouden. Hun rol is van onschatbare waarde geweest."

Het OM stelt dat de drie verdachten deel uitmaakten van een grotere groep, die zonder kaartjes het festivalterrein op was gekomen. Niet om te feesten, maar om bezoekers te beroven van onder meer zonnebrillen. "De sfeer op het festival sloeg om met de komst van de groep", zei de officier van justitie.

Maximale straf geëist

H. wordt niet alleen verdacht van doodslag op Schepers, maar ook van poging tot doodslag op twee vrienden van hem en van openlijke geweldpleging en het medeplegen van diefstallen met geweld. Het OM eist daarom de maximale straf van twintig jaar cel. H. verklaarde in de rechtbank dat hij zich niets kon herinneren van het dodelijke gevecht. Ook ontkende hij Schepers te hebben gestoken.

Tegen medeverdachten Arginio E. en Guillermo G. eist het OM celstraffen van respectievelijk 4,5 en 2 jaar wegens openlijke geweldpleging, bedreiging en diefstal met geweld. Volgens justitie waren ze allebei betrokken bij de vechtpartij en was E. degene die als eerste ruzie zocht met de vriendengroep van Schepers.

Een vierde verdachte moet zich op een later moment voor de rechtbank verantwoorden. Hij heeft volgens justitie ook geweld gebruikt tegen de groep van Schepers. Het proces gaat maandag verder met de pleidooien van de advocaten van de verdachten.