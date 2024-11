Nederland voldoet niet aan Europese begrotingsregels op middellange termijn

EU-correspondent Kysia Hekster

"Er wordt in Brussel zeker her en der gegniffeld dat Nederland nu een tik op de vingers krijgt als het over de begroting gaat. Ons land staat erom bekend dat het met de vinger graag juist naar ándere EU-landen wijst als er financieel geen solide beleid gevoerd wordt. Dat de Europese Commissie zegt dat Nederland zich als enige van de onderzochte landen daar nu zélf schuldig aan maakt is daarom wel een beetje ongemakkelijk.

"Nederland gebruikt graag de uitdrukking "afspraak is afspraak", maar dat geldt blijkbaar niet voor henzelf", is in de wandelgangen te horen.

Een verrassing is deze berisping niet, de regering is door de Raad van State en het Centraal Planbureau al gewaarschuwd dat ze niet aan de nieuwe regels voldeed. Het is een politieke keuze om niet nu in te grijpen maar dat op de lange baan te schuiven."