Podcast De Dag: de puinhopen van het UWV

Door fouten bij het UWV hebben naar schatting tienduizenden Nederlanders met een arbeidsongeschiktheidsuitkering de afgelopen jaren te veel of juist te weinig geld gekregen. Een probleem met verstrekkende gevolgen voor wat toch al een kwetsbare groep is.

In deze podcast het verhaal van Peter. Dat is niet zijn echte naam; hij spreekt liever anoniem, want hij wil niet het risico lopen dat hij in de problemen komt. Economieredacteur Aida Brands kwam met hem in contact en zij schetst de ingewikkelde kaders waarbinnen onder anderen NSC-minister Eddy van Hijum nu naar oplossingen zoekt.