Alamy Limited Barbara Taylor Bradford kreeg in 2007 een koninklijke onderscheiding

NOS Nieuws • vandaag, 12:54 Bestsellerauteur Barbara Taylor Bradford (91) overleden

De Brits-Amerikaanse bestsellerauteur Barbara Taylor Bradford is op 91-jarige leeftijd overleden. Ze schreef zo'n veertig romans, waarvan ze wereldwijd tientallen miljoenen exemplaren verkocht. Haar boeken waren vooral populair onder vrouwen.

Barbara Taylor groeide op in de Engelse stad Leeds. Haar schrijfambities kwamen vroeg aan de oppervlakte: op 10-jarige leeftijd verkocht ze haar eerste verhaal aan een tijdschrift.

Toch duurde het nog jaren voordat ze het aandurfde om een roman te schrijven. Die verscheen in 1979, toen ze 46 was en inmiddels met haar Amerikaanse man in de Verenigde Staten was gaan wonen. In de tussenliggende jaren had ze onder meer gewerkt als journalist.

Meteen een bestseller

Taylor Bradfords debuut A Woman of Substance werd direct een bestseller. Het boek, vertaald als De macht van een vrouw, gaat over een dienstmeisje dat zich opwerkt tot een van de rijkste en machtigste zakenvrouwen ter wereld. Het boek werd ook een Britse miniserie met Deborah Kerr in de hoofdrol.

Ook in de tientallen romans die volgden, stonden vaak vrouwen centraal die in een door mannen gedomineerde wereld opklimmen op de maatschappelijke ladder. Onder haar bekendste boeken zijn Act of Will (Erfenis van een vrouw), Unexpected Blessings (Onverwacht geluk) en The Cavendon Women (De vrouwen van Cavendon Hall).

Vooral in de VS en het Verenigd Koninkrijk verkochten de boeken goed, maar ook in andere landen waren ze populair. Taylor Bradfords boeken zijn vertaald in zo'n veertig talen en verschenen in negentig landen. In 2007 kreeg ze in haar vaderland een koninklijke onderscheiding van koningin Elizabeth.

Geen liefdesromans

Barbara Taylor Bradford overleed gisteren thuis in New York na een kort ziekbed. Haar uitgeverij HarperCollins noemt haar een uitzonderlijk schrijver.

"Ze betrad nieuwe terreinen met haar meeslepende epische romans die generaties overspanden", aldus de uitgever. "Het waren beslist geen liefdesromans. Ze was de belichaming van de machtige vrouw die ze zelf creëerde."