Meer hypotheekvoordeel voor hogere inkomens

Extra schijf

De stijging hangt samen met een verandering van de inkomstenbelasting. Nu werkt de belastingdienst nog met twee belastingschijven. Over een salaris boven 75.518 euro per jaar betaal je het hoge tarief (49,5 procent). Over het bedrag daaronder betaal je het lage tarief (36,97 procent). Het percentage van het laagste tarief is nu gelijk aan het percentage van de hypotheekrenteaftrek.