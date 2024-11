Agent gedood en tientallen gewonden bij ongeregeldheden Pakistan

In en rond de Pakistaanse hoofdstad Islamabad zijn ernstige ongeregeldheden uitgebroken. De politie is slaags geraakt met aanhangers van oud-premier Khan, die een verboden protestmars houden.

Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Ook is volgens de regionale autoriteiten een politieagent doodgeschoten. Honderden betogers zijn aangehouden.

Lockdown

Pakistaanse politie zet traangas in bij protestmars

'Politieke afrekening'

De 72-jarige Khan was premier van Pakistan tussen 2018 en 2022. Hij werd afgezet na een motie van wantrouwen. Sinds zijn noodgedwongen vertrek is hij meermaals veroordeeld, voor zaken als corruptie en het lekken van staatsgeheimen. Zelf zegt hij dat hij onschuldig is. Hij spreekt van een politieke afrekening.