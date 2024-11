Oud-wielrenner Lammertink (66) overleden: 'Altijd positief, ondanks narigheid'

"Hij heeft tijdens zijn carrière veel geleden, maar dat woog niet op tegen de ellende die na zijn carrière kwam", zegt vriend en voormalig teamgenoot Henk Lubberding tegen de NOS over de man die "betrouwbaar was en zichzelf altijd wegcijferde".

Meesterknecht

Lammertink was van 1980 tot en met 1989 actief als profrenner en reed onder meer voor Panasonic en TVM. Hij was de meesterknecht van Eric Vanderaerden en Eddy Planckaert, maar won zelf ook 38 wedstrijden. Zo was hij twee keer de beste in een rit in de Ronde van Spanje en schreef hij Kuurne-Brussel-Kuurne op zijn naam. In 1986 werd Lammertink Nederlands kampioen op de weg.