EPA Een bushalte in Moskou met reclame van het Russische leger

NOS Nieuws • vandaag, 20:01 Financial Times: Rusland rekruteert Jemenieten om te vechten in Oekraïne

Het Russische leger heeft honderden huurlingen uit Jemen gerekruteerd om te vechten in Oekraïne, meldt de Financial Times. De Britse krant citeert Jemenitische huurlingen die zeggen ze werden verleid door het aanbod van hoge salarissen en in sommige gevallen het Russische staatsburgerschap. Dat ze naar Oekraïne zouden worden gestuurd, werd hun niet verteld.

In plaats daarvan was hun verteld dat ze zouden gaan werken in bijvoorbeeld de beveiligingssector of in een fabriek waar drones gemaakt worden.

De huurlingen werden door een aan de Houthi's gelieerd bedrijf naar Rusland gebracht. Daar werden ze gedwongen ingelijfd bij het Russische leger en naar Oekraïne gestuurd, schrijft de krant.

Op basis van documenten die de krant heeft ingezien, schat de Financial Times dat de eerste Jemenieten in juli dit jaar een contract tekenden bij het Russische leger. Velen van hen hadden geen militaire training of gevechtservaring. Een groot aantal is inmiddels gedood, liet een van de huurlingen aan de krant weten.

Noord-Koreaanse militairen

De Jemenitische huurlingen zijn niet de enigen die Rusland heeft gerekruteerd om te vechten tegen Oekraïne. Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie zijn er 10.000 Noord-Koreaanse militairen in Rusland. Ook NAVO-chef Rutte heeft bevestigd dat Rusland Noord-Koreaanse militairen inzet in de Russische grensregio Koersk, waar Oekraïne in augustus binnenviel.

Ook vanuit Nepal en Sri Lanka, Zuid-Amerika en Europa vertrokken huurlingen gelokt door de hoge lonen naar Rusland. Zij wisten wel dat ze voor Rusland zouden vechten in Oekraïne. Toch voelen ook zij zich bedrogen, onder meer door het gebrek aan training. De NOS sprak eerder met een aantal van hen die in krijgsgevangenschap in Oekraïne zitten.

Ruim een half jaar na de invasie in Oekraïne kondigde president Poetin een gedeeltelijke mobilisatie aan. Die aankondiging leidde tot onrust in Rusland. Tienduizenden Russen verlieten halsoverkop het land om aan de dienstplicht te ontkomen. Sindsdien zijn de wetten voor de dienstplicht aangescherpt en uitgebreid.

Kwijtschelding schulden

Tegelijk probeert het Russische leger op allerlei manieren mensen ervan te overtuigen om vrijwillig in het leger te gaan. Gisteren ondertekende Poetin een wet waardoor mensen die tekenen om te vechten in Oekraïne aanspraak kunnen maken op kwijtschelding van schulden. Ze moeten dan minstens een jaar dienen in het Russische leger en de hoogte van de schulden die kwijtgescholden worden, is maximaal 10 miljoen roebel (een kleine 100.000 euro).

Eerder werden ook al Russische gevangenen gerekruteerd die hun gevangenschap mochten inruilen voor dienst in het leger.