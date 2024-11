ANP Bezoekers van het centrum van Amsterdam genieten van een ijsje

NOS Nieuws • vandaag, 17:11 17,1 graden in De Bilt: warmste 24 november ooit gemeten in Nederland

24 november 2024 is de warmste 24 november geworden sinds het begin van de metingen. In De Bilt werd een temperatuur gemeten van 17,1 graden, meldt Weeronline. Daarmee is het record gebroken uit 1980, toen het in De Bilt 14,4 graden werd.

De hoogste temperatuur werd gemeten in het Limburgse Ell. Daar liep het kwik op tot 19,1 graden. Zo warm was het op deze datum nog nooit ergens in Nederland geweest. Het vorige record, uit 2003, was 16,3 graden, ook in Ell.

Eerder deze week vroor het op veel plekken en viel er sneeuw. Dat het vandaag veel warmer werd, heeft te maken met storm Bert die nu over het Verenigd Koninkrijk heen trekt. "Die trok in een rap tempo een stevige zuidelijke wind aan. Die warme luchtstroom vanuit de Golf van Biskaje zorgt nu voor het warme weer", zegt weerman Marco Verhoef.

Met betere temperaturen gingen mensen ook naar buiten:

Sla de carrousel over Wim van de Bovenkamp via NOS Ooggetuige Mensen aan de wandel in Zeist

Jan Simmes via NOS Ooggetuige Ook in het Gelderse Bussloo is het zacht weer

Nico Koller via NOS Ooggetuige Mooie beelden van de zonsondergang in Krommenie

NOS Mensen wandelen in de zon op de heide in Hilversum

Emilia Vaane via NOS Ooggetuige Uitwaaien op het strand van Westenschouwen

Wesley de Groot via NOS Ooggetuige Het strand van het Zeeuwse dorp Dishoek

Jolanda Hafkamp via NOS Ooggetuige Mensen zitten op een terras bij het Henschotermeer in Woudenberg

De komende dagen koelt het weer af. Morgen wordt het regenachtig met temperaturen tussen de 12 en 14 graden. Later in de week zal het kwik nog verder dalen. "Het weer wordt minder wisselvallig en er komen meer opklaringen", zegt Verhoef. In de nacht kan de temperatuur dan verder richting het vriespunt zakken.