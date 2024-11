NOS Voetbal • vandaag, 16:52 • Aangepast vandaag, 19:47 'Racistisch gedoe' richting Willem II, dat gelijkspeelt in burenruzie met NAC

Willem II heeft in de eredivisie op de valreep een punt gepakt in de streekderby met NAC Breda. In Tilburg werd het 2-2. De thuisploeg kwam terug na een 0-2 achterstand. De gemoederen liepen aan het eind van de wedstrijd hoog op.

Na afloop zei Jeremy Bokila, de man die in de slotfase namens Willem II tekende voor de gelijkmaker, racistisch te zijn bejegend door een speler van de tegenstander. "Dat dit nog gebeurt in deze tijd... tja, wat doe je eraan." Hij omschreef het als "racistisch gedoe".

"Ik durf mijn handen ervoor in het vuur te steken dat mijn spelers licht ontvlambaar zijn, maar dat dit soort dingen niet plaatshebben bij ons", zei NAC-trainer Carl Hoefkens daarop.

NAC Breda laat aan de NOS weten zich te distantiëren van elke vorm van racisme. De club gaat onderzoek doen. Willem II meldt in gesprek te zijn met NAC om de feiten boven tafel te krijgen.

De KNVB gaat eerst feiten verzamelen om daarna eventueel vervolgstappen te nemen.

Beide Brabantse clubs blijven op de ranglijst dicht bij elkaar staan na de remise. Willem II (tiende) en NAC Breda (elfde) hebben allebei zestien punten.

NOS

De derby werd zondagmiddag betwist zonder supporters uit Breda. Vorig seizoen werd de wedstrijd - toen nog in de eerste divisie - uiteindelijk gewonnen door NAC (1-4), maar ook ontsierd door ongeregeldheden. Bij 0-3 werd dat duel gestaakt en twee dagen later uitgespeeld.

Daarop werd besloten dat er dit seizoen geen uitsupporters welkom zijn in de derby.

Sauer brengt duel op gang

Het duurde even voor de wedstrijd in Tilburg echt op gang kwam. De eerste mogelijkheid was na ruim twintig minuten voor Willem II, maar na een klein half uur ontbrandde de wedstrijd pas echt. Toen scoorde Leo Sauer voor NAC.

De huurling van Feyenoord kreeg de bal voor de voeten en haalde zonder na te denken uit.

Pro Shots

Clint Leemans kreeg vlak voor rust nog de kans om NAC op 0-2 te zetten, maar hij slaagde niet in die missie. Dit lukte Leo Greiml acht minuten na rust wel. Een verre ingooi van Jan van den Bergh werd door Greiml in het doel gekopt.

Zeven minuten later maakte Willem II de aansluitingstreffer. Een door NAC weggekopte hoekschop belandde bij Jesse Bosch, die controleerde en uithaalde. Er zat wel wat geluk bij, want onderweg werd de bal nog flink van richting veranderd.

De thuisploeg zocht naar de gelijkmaker en leek die in de verhitte slotfase te vinden. Jeremy Bokila schoot in de 89ste minuut raak, maar zijn treffer werd afgekeurd vanwege hands. De hoofdrol ging alsnog naar Bokila, die een penalty wist te versieren in een kopduel met Terence Kongolo en zelf raak schoot.