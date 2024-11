NOS pluimvee

NOS Nieuws • vandaag, 17:30 Landelijke ophokplicht pluimvee vanwege vogelgriep

Het ministerie van Landbouw stelt toch een landelijke ophokplicht in voor al het pluimvee dat commercieel gehouden wordt. Die gaat per direct in. Voor hobbykippen gaat een afschermplicht gelden. Dat besluit is genomen vanwege recente besmettingen met het vogelgriepvirus op pluimveebedrijven.

Afgelopen maandag werd bekend dat het virus is aangetroffen op een biologische kippenboerderij in Putten op de Veluwe. Dat was de eerste uitbraak in Nederland in bijna een jaar.

Besloten werd alle 23.000 dieren op het bedrijf af te maken. Het ministerie zei toen dat er nog geen reden was voor een landelijke ophokplicht, maar inmiddels is dat dus veranderd.

Vandaag bleek er namelijk een besmetting te zijn in het Duitse Kleef, net over de grens met Nederland. Dat, opgeteld bij andere recente uitbraken in andere EU-landen, heeft deskundigen tot de conclusie gebracht dat het risico op nieuwe uitbraken in Nederland inmiddels 'matig tot hoog' is.

Meer uitbraken voorkomen

"Ik realiseer mij dat houders van pluimvee met buitenuitloop en hobbyhouders daar het hardst door worden getroffen, maar we moeten ons zoveel mogelijk inzetten om meer uitbraken te voorkomen", zegt minister Wiersma van Landbouw over de ophokplicht. "De veiligheid van onze dieren staat voorop."

Als er een ophokplicht geldt moeten alle vogels op pluimveebedrijven binnenblijven in een afgesloten ruimte. Er mag dan ook geen bezoek komen op het bedrijf, behalve de dierenarts en personeel.

Hobbymatig gehouden kippen, watervogels en loopvogels hoeven niet per se naar binnen, maar moeten wel afgeschermd worden van wilde vogels die het zeer besmettelijke vogelgriepvirus bij zich dragen.

Ook in de herfst van vorig jaar werd er een ophokplicht ingesteld vanwege de vogelgriep. Die werd eind april van dit jaar ingetrokken.