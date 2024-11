NOS

NOS Nieuws • vandaag, 16:09 Oud-klanten energiebedrijf gebeld op zondag, 'dat mag niet sinds 1 april' Gidi Pols redacteur Economie Gidi Pols redacteur Economie

(Oud-)klanten van energieleverancier Hollandse Energie Maatschappij (HEM) zijn op zondagen onder druk gezet om rekeningen te betalen. Onduidelijk is wie hen precies hebben benaderd. Wat wel zeker is, is dat degenen die dat doen zich begeven in juridisch schemergebied.

Incassobureaus mogen sinds april op zondag geen contact meer opnemen met klanten. De vraag is of dat ook geldt voor schuldeisers die zonder incassobureau hun geld opeisen. "Wat ons betreft wel", zegt een woordvoerder van de Consumentenbond. "Ik denk dat een rechter dat ook zo zal uitleggen als het tot een rechtszaak komt."

Oud-klanten van HEM melden sinds eind oktober dat zij gebeld worden op zondagen. De bellers zeggen dat ze namens HEM spreken. Daarnaast ontvingen de (oud-)klanten sms'jes uit naam van HEM met een link naar een betaling aan die energiemaatschappij.

Het bedrijf zelf zegt er niets mee te maken te hebben.

Verboden contact

Sinds 1 april mogen incassobedrijven mensen met schulden niet meer benaderen tussen 8 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends. Ook op zondag mag het niet.

Mogelijk geldt dat verbod niet alleen voor incassobureaus. "Wie de toelichting bij die wet leest ziet dat dat verbod ook geldt voor schuldeisers die zelf het geld proberen te innen", zegt Connie Maathuis van de Nederlandse Vereniging Van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen.

Maar niet iedereen legt die toelichting zo scherp uit. "Ik denk dat er bij de rechter geen gevolgen zijn", zegt André Moerman van de koepel van sociaal raadslieden over de mogelijkheid dat er geen incassobureau betrokken is. "Maar dat zou wel zo moeten zijn. Anders is het wel heel makkelijk om de regels te omzeilen."

Rare eis en betaallinkjes

De NOS heeft van meerdere (ex-)klanten screenshots ontvangen. Die laten zien dat zij inderdaad op zondag zijn gebeld. Hierbij zijn onder meer een 020-nummer, een 030-nummer en een 06-nummer gebruikt.

De eerste twee waren niet bereikbaar voor de NOS. Het 06-nummer werd wel opgenomen. De man aan de andere kant van de lijn wilde niet zeggen of hij voor HEM werkt. "Als je me 500 euro betaalt, geef ik je die informatie."

De NOS kreeg ook screenshots van sms-berichten met betaallinks. Deze links leidden naar een pagina waarop Allround Hollands Energie BV, het bedrijf achter Hollandse Energie Maatschappij, de ontvanger is van het geld.

Sleept al langer Het conflict tussen het energiebedrijf en zijn klanten sleept al langer. In april kreeg HEM een boete van ruim 1 miljoen euro vanwege agressieve handelspraktijken bij telefonische verkoop. Daarna kwamen er afspraken met de toezichthouder over goedmakers voor de klanten die de dupe werden van de praktijken. Veel ex-klanten zijn hierdoor in de veronderstelling dat ze nog geld tegoed hebben van HEM. Het bedrijf zegt juist dat ze nog geld moeten betalen.

"Ze bleven maar bellen", zegt Carlota da Graca over de telefoontjes op zondag. Da Graca staat haar zus bij die klant was van de HEM. Vanwege hoge rekeningen is ze overgestapt naar Eneco.

"We hebben al onnodig veel betaald, en nu willen ze nog meer", zegt Da Graca. "Ze zijn heel grof en dreigen met deurwaarders. Ik heb gezegd 'laat die maar komen dan'."

Ook andere ex-klanten zeggen dat ze op zondag gebeld zijn door mensen van HEM. Ook in die gesprekken zou de beller geld geëist hebben en een bezoek van deurwaarders hebben aangekondigd.

Schulden doorverkocht

De energiemaatschappij herkent de werkwijze niet. "(Oud)-klanten worden door HEM namelijk enkel op toegestane tijdstippen gecontacteerd", laat een woordvoerder weten.

Hoe het dan toch kan dat mensen namens het bedrijf op zondag bellen? "HEM heeft een deel van de onbetaalde vorderingen overgedragen aan derde partijen", zegt de woordvoerder. Welke partijen dat zijn wil het bedrijf niet zeggen.

En hoe zit het met die betaallinks die leiden naar facturen aan HEM? "Dat enkele betalingen nog ten gunste van HEM kunnen komen, heeft enkel te maken met de onderlinge financiële afwikkeling", aldus het bedrijf.

HEM zegt bij alle derde partijen erop aangedrongen te hebben zich aan de regels te houden. "Klanten die alsnog op ongewenste tijden worden benaderd, wordt verzocht bij HEM een klacht in te dienen, zodat we gerichte acties kunnen ondernemen."