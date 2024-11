AT5 Een van de vele kapotte liften in Amsterdam

In samenwerking met NH NOS Nieuws • vandaag, 12:46 Door kapotte liften zijn metrostations Amsterdam slecht bereikbaar met rolstoel

Op ruim een derde van alle metrostations in Amsterdam doet de lift het niet. Het gaat om liften op 14 van de in totaal 38 metrostations in de hoofdstad. Tien van die 14 metrostations zijn zelfs helemaal onbereikbaar voor mindervaliden omdat die maar één (kapotte) lift hebben of omdat beide liften er kapot zijn, zoals op station Lelylaan.

De Amsterdamse vervoerder GVB biedt excuses aan bij de lokale omroep AT5. Volgens een woordvoerder is het probleem te wijten aan de lange wachttijden voor nieuwe liftonderdelen.

Het probleem beperkt zich niet tot de metrostations. Naast de 38 metrostations heeft het GVB in Amsterdam ook nog 12 tramhaltes met een of meer liften. In totaal zijn 21 liften van de 93 liften die het GVB in beheer heeft, nu buiten gebruik.

Busje op afroep

De problemen zijn vooral groot op het traject tussen station Isolatorweg en station Amsterdam Zuid, waar lijn 50 en 51 rijden. Van de tien metrostations op dat traject, zijn er zeven onbereikbaar voor mindervaliden.

Dat geldt ook voor station Henk Sneevlietweg, waar Frans Rademaker vlakbij woont. Hij is mindervalide en afhankelijk van de metro. "Mijn actieradius is klein. Ik heb beperkte mogelijkheden om weg te gaan", vertelt hij. Uitwijken naar het nabijgelegen station Heemstedestraat heeft geen zin, want ook daar doet de (enige) lift het niet.

Directeur techniek bij het GVB Paul Carstens wijst erop dat de storingen vooral spelen bij relatief oude liften, die op den duur vervangen gaan worden. In de tussentijd raadt hij rolstoelers aan om te bellen met het GVB en een busje op afroep te laten komen.

Met dat busje kunnen mindervaliden alsnog hun bestemming bereiken. In de praktijk wordt nog maar weinig gebruikgemaakt van zo'n busje, vertelt Carstens. "Mogelijk kunnen we daar nog op verbeteren, zodat iedereen op de hoogte is van het alternatieve vervoer en mogelijk moeten we dat nog beter uitleggen."

De kapotte liften geven veel praktische problemen op de metrostations:

0:50 Liften op metrostations in Amsterdam buiten gebruik : 'Wachten op veel liftonderdelen'