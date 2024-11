Vreemde lucht in KLM-toestel, passagiers na landing op Schiphol nagekeken

Brandweer en ambulances zijn vanochtend naar Schiphol uitgerukt nadat er een melding binnenkwam van een vreemde lucht in een KLM-toestel. Vlak voor de landing werd aan boord een afwijkende lucht geroken en daarom stonden hulpdiensten uit voorzorg klaar.

De Veiligheidsregio Kennemerland laat weten dat er twee mensen zijn nagekeken in een ambulance. Zij hadden milde klachten en hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

Vlucht KL676 was onderweg van Edmonton in Canada naar Schiphol. De KLM laat weten dat het toestel veilig is geland en dat een eerste controle niet op onregelmatigheden wijst. De vliegmaatschappij doet nog nader onderzoek.