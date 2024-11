Kinderombudsvrouw: meisjes geven hun leven een lager cijfer dan jongens

Het tweejaarlijkse onderzoek is onder zo'n 3000 jongeren uitgevoerd. Voor het eerst zijn er nu ook vragen gesteld over het online welbevinden van de tieners.

Onzekerheid

Ook benoemt de Kinderombudsvrouw in het rapport het verhoogde risico online op ongewenst gedrag en seksueel getinte berichten. Desondanks blijkt uit het onderzoek dat de mate waarin jongens en meisjes te maken zeggen te krijgen met ongewenst gedrag nauwelijks verschilt: 60,8 procent van de meisjes zegt dat hier geen sprake van is, tegenover 64,2 procent van de jongens.

Offline betere cijfers

De Kinderombudsvrouw roept de overheid op om met 'genderspecifiek' beleid te komen. "Ik maak mij ernstige zorgen over de kloof in kwaliteit van leven tussen jongens, meisjes en hen die zich niet als jongen of meisje identificeren. We doen als overheid, professionals en ouders onze kinderen en jongeren tekort als we geen rekening houden met gender en leeftijd", aldus Kalverboer.