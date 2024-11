ANP Kippa Sean Connery in de Bondfilm Dr. No (1962)

NOS Nieuws • vandaag, 09:40 Gitarist Vic Flick, bekend van iconische James Bond-gitaarriff, overleden

De Britse gitarist Vick Flick, bekend van de wereldberoemde gitaarriff in de soundtrack van de James Bond-films, is overleden. The Guardian meldt dat zijn zoon heeft bekendgemaakt dat zijn vader afgelopen donderdag is overleden. Flick leed aan de ziekte van Alzheimer en is 87 jaar geworden.

Het Bondnummer werd in 1962 opgenomen, schrijft de Britse krant. Het was het nummer voor de eerste Bondfilm: Dr. No.

Flick speelde de beroemde riff in op een gitaar uit 1939, aangesloten op een versterker. Hij kreeg er een eenmalige vergoeding voor van 6 Britse pond.

"It had an edge to it, een soort dynamisch geluid", vertelde Flick er jaren geleden over, schrijft The Guardian. Hij legde toen uit hoe hij "met een hard plectrum tegen die dikke lage snaren leunde". Hij speelde iets voor op de maat en uiteindelijk klonk het deuntje "spannend", zei Flick, "bijna 'aanvallend', wat paste bij het James Bond-imago".

In 2012 speelde Flick het wereldberoemde deuntje nog bij de Oscars:

Flick maakte in zijn carrière geen deel uit van een band, maar speelde als gitarist onder andere voor grote namen als The Beatles, Tom Jones en Eric Clapton.

Elf jaar geleden kreeg Flick een prijs voor zijn oeuvre van het National Guitar Museum, een zogenaamde Lifetime Achievement Award.