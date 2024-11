SP en CU komen met initiatiefwetsvoorstel om online gokken aan banden te leggen

Uit recent gepubliceerd onderzoek blijkt dat vooral meer jongeren verslaafd raken aan online gokken sinds de markt in 2021 is opengesteld. "Die evaluatie geeft schokkende bevindingen, de gezondheid van jongeren staat op het spel. Men is naïef geweest en heeft niet beseft dat je die gokkast, met je telefoontje, altijd op zak hebt", zegt Tweede Kamerlid Bikker van de ChristenUnie.