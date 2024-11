ANP / Koninklijke Luchtmacht De F-104G en NF-5 en hun opvolger de F-16 boven de Vliehorst op Vlieland, archiefbeeld uit 1988

vandaag, 18:52 Rechter vernietigt vergunning Defensie voor militaire oefeningen op Vlieland

De rechtbank Noord-Nederland heeft een streep gezet door de vergunning die Defensie nodig heeft voor militaire oefeningen op Vlieland. Volgens de rechtbank is het nog onduidelijk wat de gevolgen zijn van de militaire oefeningen voor de natuur. De zaak was aangespannen door de Waddenvereniging en Natuurmonumenten.

Defensie oefent al sinds 1948 op het militair oefenterrein Vliehors Range op het Waddeneiland. Een deel van het terrein ligt in een beschermd Natura 2000-gebied. Om daar militaire oefeningen te kunnen doen heeft Defensie een vergunning nodig.

Op basis van een wet uit 1960 zijn het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN), de vergunningverlener en Defensie van mening dat er onbeperkt geoefend kan worden. Maar daar zijn de natuurorganisaties het niet mee eens.

Modernere toestellen

Volgens de Waddenvereniging is er in 64 jaar veel veranderd. Het ministerie heeft modernere toestellen en ander materieel met andere effecten op de natuur, stellen zij. Zo oefent Defensie met de modernere straaljager, de F-35, die veel meer geluid produceert dan zijn voorganger de F-16. "De pieken tot 120 decibel verstoren dieren op land, in de lucht en in zee en kunnen gehoorschade veroorzaken", stelt de Waddenvereniging.

Staatssecretaris Rummenie van Natuur meent dat de oefeningen met het modernere materieel de natuur op het eiland niet verstoren. Daar ging de bestuursrechter echter niet in mee. De motivatie van de staatssecretaris was voor de rechtbank onvoldoende om dat vast te kunnen stellen. Daarom heeft de rechter de natuurvergunning vernietigd. De staatssecretaris moet opnieuw over de vergunning beslissen.

Natuurorganisaties blij met uitspraak

De natuurorganisaties zijn blij met de uitspraak van de rechtbank. "Het Waddengebied is een bijzonder en belangrijk natuurgebied dat beschermd moet worden", zegt Ellen Kuipers van de Waddenvereniging. "Dat betekent ook dat voor militaire oefeningen een goede vergunning nodig is. De rechter heeft in de uitspraak duidelijk gemaakt dat de huidige vergunning niet voldoet."

De Waddenvereniging zegt te begrijpen dat het voor Defensie noodzakelijk is om militaire oefeningen in het gebied te kunnen blijven doen. "Daarom zijn we al lange tijd in gesprek met Defensie, zodat zij op zo'n manier kunnen oefenen dat de natuur zo min mogelijk wordt belast", aldus Kuipers.

Een woordvoerder van Defensie laat weten dat het ministerie de uitspraak zal bestuderen.