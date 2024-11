EPA Voor Justin Timberlake is het de eerste keer dat hij op Pinkpop staat

NOS Nieuws • vandaag, 12:20 Justin Timberlake, Olivia Rodrigo en Muse headliners op Pinkpop

Pinkpop heeft een deel van zijn programma van volgend jaar bekendgemaakt. Justin Timberlake, Olivia Rodrigo en Muse zijn de drie grote acts die de festivaldagen afsluiten.

Voor Justin Timberlake is het de eerste keer dat hij op het festival in Landgraaf staat. Al sinds de jaren 90 scoort hij aan de lopende band hits, aanvankelijk met de boyband NSYNC en daarna als soloartiest. Onder meer met Cry Me a River, Rock Your Body, SexyBack, Mirrors en Can't Stop the Feeling! bestormde hij de hitlijsten.

Timberlake sluit de Pinkpopvrijdag af. Verder spelen dan ook de Belgische electropopband Oscar and the Wolf, de Amerikaanse rockband Weezer, de Libanees-Britse popzanger Mika en de Amsterdamse indierockband Personal Trainer.

AFP Olivia Rodrigo is een van de populairste popacts van de recente jaren

Zaterdag is Olivia Rodrigo de afsluitende act. De 21-jarige Amerikaanse is een van de populairste popzangeressen van de afgelopen jaren. Begin 2021 brak ze door met haar debuutsingle Drivers License, waarmee ze op nummer 1 kwam te staan in de Nederlandse Top 40. Dat lukte ook met een andere single van haar debuutalbum Sour, Good 4 U. Haar tweede album Guts, dat vorig jaar uitkwam, wist ook op nummer 1 te komen in de Nederlandse albumhitlijst.

Diezelfde dag treedt ook Songfestivalsensatie Joost op. Vorig jaar was hij ook al te zien op Pinkpop, vlak na zijn diskwalificatie op het muziekfestijn in Malmö. Daarnaast zijn ook de Britse indierockband The Last Dinner Party en de Amerikaanse hiphopformatie Cypress Hill te zien.

EPA Muse staat al voor de zesde keer op Pinkpop

Het festival wordt afgesloten door de Britse rockband Muse. Het is de zesde keer dat het drietal Pinkpop aandoet. De laatste keer was in 2015. Het recentste album, Will of the People, stamt uit 2022. De band is vooral bekend van nummers als Hysteria, Time is Running Out, Uprising, Starlight, Supermassive Black Hole en Plug in Baby. Zij worden zondag onder meer voorafgegaan door de Amerikaanse metalband Korn, de Noorse indiepopact Girl in Red en de Tilburgse popband Krezip, die al voor de zevende keer op Pinkpop staat.

28 acts zijn nu bevestigd. De komende maanden worden er meer namen bekendgemaakt. Pinkpop bestaat volgend jaar 54 jaar. Het festival wordt dit keer van 20 tot en met 22 juni gehouden in Landgraaf. Vorig jaar waren Ed Sheeran, Calvin Harris en Maneskin de headliners.