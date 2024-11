AFP Een verwoeste woning in Florida door orkaan Milton

NOS Nieuws • vandaag, 21:55 Biden wil 100 miljard dollar noodhulp voor slachtoffers orkanen Helene en Milton

President Biden wil 100 miljard dollar uittrekken voor noodhulp aan slachtoffers van de orkanen Helene en Milton in de VS. Hij heeft dit verzoek ingediend bij de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden.

Bij de twee verwoestende orkanen kwamen ruim 250 mensen om het leven. Volgens Biden, die nog twee maanden heeft voordat Donald Trump de macht overneemt, is er veel meer hulp nodig voor de slachtoffers dan tot nu toe is geleverd.

"Leden van mijn regering en ik zijn door Florida, Georgia, North Carolina en South Carolina gereisd om gezinnen, ondernemers, boeren, hulpverleners en lokale functionarissen te ontmoeten", schrijft Biden in een brief aan Huisvoorzitter Johnson. "Daar heb ik uit eerste hand vernomen wat er nodig is van de federale overheid om er volledig bovenop te komen."

Noodfonds

Zo'n 40 miljard dollar zou moeten gaan naar een noodfonds. Dat bestaat al, maar komt volgens Biden veel geld tekort. Nog eens 24 miljard dollar is bestemd voor boeren die vee hebben verloren of schade hebben opgelopen. De rest van het geld moet wat Biden betreft gaan naar de reparatie van infrastructuur en hulp aan getroffen plaatsen.

Johnson zal het voorstel bestuderen en komt later met een inhoudelijke reactie. Het Amerikaanse Congres zit momenteel in een tussenfase. Op 20 januari wordt Trump geïnaugureerd. Bij de verkiezingen hebben de Democraten hun meerderheid in de Senaat verloren. En in de nieuwe samenstelling van het Huis behouden de Republikeinen de meerderheid. Het is nog onduidelijk wat dat betekent voor Bidens verzoek.

Flink aan kracht ingeboet

De meeste slachtoffers vielen bij orkaan Helene, die in september over de VS trok. Het was de dodelijkste orkaan sinds Katrina in 2005. Bij die storm en opeenvolgende overstromingen kwamen destijds ruim 1800 mensen om het leven. Voor de slachtoffers van de natuurramp trok de overheid destijds 90 miljard dollar uit aan noodhulp.

Kort na Helene werd de VS begin oktober getroffen door orkaan Milton. Vooraf had president Biden gewaarschuwd dat dit de zwaarste storm van de eeuw kon worden. Uiteindelijk had de orkaan flink aan kracht ingeboet voordat hij aan land kwam, maar evengoed werd voor vele tientallen miljarden aan schade geregistreerd.