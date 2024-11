Frank Moonen/L1 Belgische en Nederlandse politie zoeken samen naar spullen die bij de roof gebruikt werden

NOS Nieuws • vandaag, 19:42 Zoekactie bij Verviers in verband met kunstroof Tefaf levert niets op

In het waterbekken van een rivier bij het Belgische Verviers is niets gevonden dat zou kunnen leiden naar de overvallers achter de sieradenroof tijdens de kunstbeurs Tefaf in Maastricht in juni 2022.

Specialisten van de Belgische en Nederlandse politie zochten vandaag zo'n vier uur in de rivier de Vesder. Daarbij werd speciale apparatuur gebruikt, waaronder grote magneten. Er werd gehoopt op de vondst van onder meer een stepje dat was gebruikt bij de kunstroof. De bewuste zoekplek kwam naar voren "als een aanknopingspunt in het onderzoek", schrijft de politie in een persbericht.

Vooraf werd er al rekening mee gehouden dat er ruim twee jaar na de roof op die plek niets meer in het water zou liggen. "Maar deskundigen gaven aan, dat afhankelijk waar naar gezocht wordt, de mogelijkheid toch aanwezig was dat zich nog iets op de bodem van het waterbekken/beek zou kunnen bevinden. Maar dat is helaas niet het geval", aldus de politie.

Onderzoek gaat door

Er werd wel een ander voorwerp aangetroffen bij de zoekactie, waarvan niet direct duidelijk was wat het precies is. Dat zal nu worden onderzocht, maar volgens de politie is het voorwerp "in eerste aanleg" in ieder geval niet direct in verband te brengen met de Tefaf-overval.

De politie benadrukt dat het onderzoek naar de kunstroof doorgaat en dat het volgend jaar waarschijnlijk wordt afgerond. "En er is goede hoop dat tot aanhouding van de verdachten overgegaan kan worden", aldus de officier van justitie die de zaak onder zich heeft.

Bij de Tefaf-overval werd voor tientallen miljoen euro's aan sieraden meegenomen. Er zijn meerdere verdachten in kaart gebracht: de bende komt volgens de politie uit Servië. Ook zijn er twee diamanten uit een van de gestolen halssnoeren teruggevonden.

Zo gingen de mannen in 2022 te werk bij de juwelenroof:

0:34 In beeld: overvallers slaan vitrine kapot op kunstbeurs Maastricht