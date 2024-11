Reuters Vladimir Sjkljarov en Alina Somova bij een repetitie in 2009

NOS Nieuws • vandaag, 17:52 Russische balletdanser Vladimir Sjkljarov overlijdt bij val van balkon

De Russische balletdanser Vladimir Sjkljarov (39) is overleden. De ster van het Mariinski-theater in Sint-Petersburg stierf zaterdag na een val van het balkon van zijn woning op de vijfde verdieping van een flatgebouw in die stad.

Er is een onderzoek ingesteld, maar zijn collega's gaan uit van een ongeluk. "Hij ging het balkon op om een luchtje te scheppen en te roken, verloor zijn evenwicht en viel", zei zijn voormalige collega Irina Bartonovskaja op sociale media.

Een woordvoerder van het Mariinski-theater zegt dat hij pijnstillers slikte in verband met rugklachten. Vanwege die klachten zou hij vandaag worden geopereerd.

Meesterdanser

Sjkljarov trad in 2003 toe tot het balletgezelschap van het prestigieuze theater in Sint-Petersburg. Acht jaar later promoveerde hij tot meesterdanser of primo ballerino. Hij danste ook voor buitenlandse gezelschappen, zoals het Staatsballett uit München en het American Ballet Theatre in New York.

In 2009 was hij ruim een week in Koninklijk Theater Carré te zien in vier klassieke balletvoorstellingen: Romeo en Julia, Het zwanenmeer, De schone slaapster en Don Quichot.