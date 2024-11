AFP Sven Pichal bij de rechtbank in Antwerpen met naast hem zijn advocaat

NOS Nieuws • vandaag, 14:59 Eis van ruim 3 jaar cel tegen Belgische oud-presentator wegens kinderporno

Het Openbaar Ministerie in België heeft 37 maanden celstraf geëist tegen Sven Pichal voor het bezitten en verspreiden van kinderporno. De oud-radiopresentator van de Belgische omroep VRT werd in augustus vorig jaar aangehouden in een onderzoek naar kindermisbruik en staat vandaag terecht voor de rechtbank in Antwerpen. Het OM eist ook 8000 euro boete. Pichal heeft schuld bekend.

Hoewel de 45-jarige Belg wilde dat de zitting achter gesloten deuren zou plaatsvinden, werd het een openbare zitting, waarbij ook pers en publiek aanwezig zijn. De presentator werkte ruim 20 jaar voor de VRT en maakte daar verschillende radioprogramma's. Daarnaast wordt hij gezien als een belangrijk pleitbezorger van lhbti-rechten.

'Walgelijke beelden'

Hij zou jarenlang beelden van kindermisbruik hebben uitgewisseld met andere verdachten via chatapps zoals WhatsApp. In die app-groepen zouden de verdachten ook fantasieën hebben gedeeld over het misbruiken van de minderjarigen. De andere verdachten in de zaak werden al eerder veroordeeld. Ze kregen gevangenisstraffen van 1,5 tot 8 jaar. De hoogste straf werd opgelegd aan een verdachte die niet alleen beelden deelde, maar ook twee minderjarigen verkrachtte.

De rechter sprak van "ronduit walgelijke beelden" op de telefoon van Pichal. Daarop werden 131 naaktfoto's en -video's van minderjarigen vanaf 1 jaar gevonden. Op sommige beelden werden seksuele handelingen uitgevoerd.

Hij zat drie maanden in de cel, maar werd onder voorwaarden vrijgelaten. Zo moest hij korte tijd een enkelband dragen, kreeg hij een internetverbod opgelegd, moest hij verplicht in therapie en mocht hij geen horeca bezoeken.

Pichal las op de zitting een tekst voor waarin hij zei zijn daden vreselijk te vinden. Hij zei dat hij dankbaar was dat hij gestopt is door de politie en dat hij bij zichzelf op zoek zal blijven gaan naar de reden waarom hij de beelden opzocht. Ook bood hij zijn excuses aan onder anderen de slachtoffers, de VRT en zijn familie aan.

Drugs

De oud-presentator werd ook beschuldigd van verkoop en bezit van drugs. In zijn kluisje bij de VRT was een kleine hoeveelheid cocaïne gevonden. Ook zou hij drugs hebben laten bezorgen bij de omroep en zou hij drugs hebben verkocht aan een collega. Kort voordat bekend werd dat hij was opgepakt, maakte zijn advocaat bekend dat Pichal ontslag had genomen bij de VRT.

Voor de beschuldigingen van drugsbezit en verkoop hiervan wordt Pichal niet vervolgd, tenzij hij nieuwe strafbare feiten pleegt. De radiopresentator zou verklaard hebben dat hij bijna altijd onder invloed van drugs was wanneer hij in de app-groepen actief was.

De rechter doet op 16 december uitspraak in de zaak.