BELGA PHOTO De straat waar het echtpaar woonde

NOS Nieuws • vandaag, 13:06 OM België: zaak rond dood Annie de Poortere verjaard, verdachte niet vervolgd

De man die is opgepakt in de Belgische coldcase-zaak rond Annie de Poortere wordt niet vervolgd voor doodslag omdat de zaak is verjaard. Dat heeft het Belgische Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Het lichaam van de vrouw uit Vlaanderen, die in 1994 vermist raakte, werd in april toevallig gevonden in een tuin vlak bij het huis van haar ouders in Sint-Martens-Latem.

Naar aanleiding van de vondst werd haar voormalige echtgenoot Hans D. aangehouden. De 78-jarige man bekende toen dat hij haar had begraven, maar zei dat hij haar niet gedood had. Volgens hem kwam hij thuis van een voetbalwedstrijd, waar hij haar aantrof nadat ze zichzelf om het leven had gebracht.

Het Openbaar Ministerie gelooft dit verhaal niet en is ervan overtuigd dat D. zijn ex-vrouw doodde. Wel tekent het OM daarbij aan dat het vermoedelijk geen doodslag met voorbedachten rade was en daarom geen moord.

D. was de laatste persoon die de vrouw in leven had gezien. Hij vertelde in 1999 in een televisieprogramma dat hij op de dag dat zijn vrouw verdween boodschappen had gedaan en een voetbalwedstrijd had bezocht. Toen hij thuiskwam was zijn vrouw verdwenen, zei hij toen. Volgens hem was ze vertrokken omdat hij haar had willen laten opnemen in een psychiatrische kliniek, omdat de vrouw een alcoholprobleem zou hebben.

Valsheid in geschrifte

Eigenlijk zou D. voor vorige week voor de rechter moeten verschijnen, maar dit is niet doorgegaan. Nu blijkt dat dit niet gebeurde omdat de misdaad tien jaar geleden verjaard is, en hij dus niet vervolgd kan worden voor doodslag. De uiteindelijke beslissing om hem niet te vervolgen moet nog door de Gentse raadkamer worden genomen.

Wel wil justitie de 78-jarige vervolgen voor valsheid in geschrifte. De man liet zijn vrouw namelijk "afwezig" verklaren, waardoor hij van haar kon scheiden en de erfenis regelen. Omdat nu blijkt dat hij haar in de tuin had begraven, legde hij toen dus een valse verklaring af.

Voor die misdaad kan hij vijf tot tien jaar cel krijgen. Op 6 december beslist justitie of hij hiervoor vervolgd wordt.