Naturalis Een opgezette dunbekwulp in Naturalis

NOS Nieuws • vandaag, 12:54 Na 29 jaar is de dunbekwulp nu officieel uitgestorven

Vogelaars vermoedden het al langer, maar nu is het officieel: de dunbekwulp is uitgestorven. De vogel kwam onder meer voor in Europa, West-Azië en Noord-Afrika, maar is nu echt alleen nog maar in musea te zien. Het is voor zover bekend de eerste keer dat een vogel uitsterft op het Europese vasteland.

Onderzoekers van Naturalis, de Britse vogelbescherming, de internationale organisatie Birdlife International en het Natural History Museum in Londen publiceerden vandaag een artikel in het wetenschappelijk vakblad IBIS dat de dunbekwulp (Numenius tenuirostris) is uitgestorven.

Op basis van rekenmodellen concluderen de auteurs dat de kans dat de vogel nu nog leeft verwaarloosbaar is. "Van de dunbekwulp weten we dat deze al heel lang in aantallen afnam. Er werd al in 1912 voor gewaarschuwd", zegt Pepijn Kamminga tegen het NOS Radio 1 Journaal.

Kamminga is onderzoeker en collectiebeheerder bij Naturalis in Leiden en is niet verrast door het uitsterven van de dunbekwulp. "Hij is al bijna dertig jaar niet meer gezien. Er is een model opgesteld wat meer wetenschappelijke waarde geeft aan de waarschijnlijkheid dat hij is uitgestorven." Die werd berekend op 0,994, net niet volledig dus.

De dunbekwulp is voor het laatst gezien en vastgelegd in februari 1995 in het moerasgebied Merja Zerga in Marokko. Hoe het komt dat het dier nu echt is uitgestorven, is lastig te zeggen, stelt Kamminga.

"Waar het precies aan heeft gelegen, is moeilijk te achterhalen. Het is een combinatie van factoren waarbij de leefomgeving afneemt en er veranderingen in het broedgebied zijn."

De dunbekwulp lijkt op de wulp die nog wel rondvliegt: een steltloper met een lange kromme snavel. De steltloper heeft in de afgelopen decennia veel van zijn leefgebied verloren. Er is over de dunbekwulp weinig kennis, want de vogel kwam niet veel voor. Wel is bekend dat het dier in het Middellandse Zeegebied overwinterde. Ook in Nederland zijn de dunbekwulpen vastgesteld.

Bij Naturalis hebben ze vijftien opgezette dunbekwulpen. Ze staan op een aparte plek voor recent uitgestorven dieren. "Helaas blijft dat aantal dieren groeien", zegt Kamminga. "Het gaat met heel veel diersoorten echt niet goed. De dunbekwulp is daar dus nu ook heen verhuisd."

Hoewel het nu voor het eerst is dat er in de regio Europa, Noord-Afrika en West-Azië op het vasteland een vogel officieel is uitgestorven, zijn eerder al wel twee eilandvogels uitgestorven. Halverwege de 19e eeuw stierf de reuzenalk uit, de vogel die veelal in de Noord-Atlantische oceaan verbleef en overwinterde in het zuidelijke deel van de Noordzee. Een eeuw later kwam ook de Canarische scholekster op de lijst van uitgestorven dieren.

RSPB De dunbekwulp hier op camera vastgelegd in Marokko in 1995