EPA Alan Jones presenteerde in 2020 zijn laatste ochtendshow op de Australische radio

NOS Nieuws • vandaag, 08:25 Australische beroemdheid Alan Jones (83) opgepakt voor misbruik jonge mannen

In Australië is voormalig radiopresentator Alan Jones opgepakt. In bijna twintig jaar tijd zou hij meerdere jonge mannen hebben aangerand.

De politie van Nieuw-Zuid-Wales arresteerde de 83-jarige Jones maandag in zijn appartement in Sydney. Jones wordt aangeklaagd voor 24 misdrijven waarbij acht vermeende slachtoffers betrokken zijn. De jongste was destijds 17 jaar.

Tussen 2001 en 2019 zouden de misdrijven hebben plaatsgevonden. Volgens de politie is de arrestatie het resultaat van een "langdurig en grondig onderzoek". De oud-radiopresentator zou volgens de politie sommigen van zijn slachtoffers persoonlijk kennen, zeker een van hen was bij hem in dienst.

Invloedrijk

Jones is een spraakmakende en invloedrijke persoonlijkheid in Australië. Ongeveer veertig jaar lang presenteerde hij radioshows, waaronder de populaire ontbijtshow van Sydney op radio 2GB. Ook werd hij in 1984 coach van het Australische rugbyteam, dat deed hij vier jaar.

Jones is op borgtocht vrij. Hij moet zich op 18 december melden bij de rechtbank in Sydney.