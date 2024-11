Geen treinen in ochtendspits in Zuid-Holland, Zeeland en West-Brabant door nieuwe staking

Door de staking rijden er ook geen binnenlandse en internationale treinen over de hogesnelheidslijn tussen België, Rotterdam en Amsterdam. Mensen die vanuit het zuiden naar Haarlem of Hoofddorp reizen, kunnen ook hinder ondervinden, waarschuwt de NS.

De ANWB verwacht opnieuw drukte op de weg door de staking op het spoor. Daarbij komt dat november sowieso al de drukste maand van het jaar is: "Op een gemiddelde maandagochtend in november staat er ook al ruim 700 kilometer file op het drukste tijdstip", zegt een woordvoerder.

Derde maar niet de laatste staking

Het is de derde spoorstaking in een week tijd. Afgelopen woensdag reden er in de ochtendspits bijna geen treinen in Noord-Holland, delen van Flevoland en Utrecht. Vrijdag legde ProRail-personeel het werk neer in Utrecht en Amersfoort.