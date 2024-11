AFP Aniek van Koot

NOS Sport • vandaag, 17:02 Rolstoeltennisster Van Koot laat Kamiji ontsnappen in Masters-finale in Arnhem

De Japanse rolstoeltennisster Yui Kamiji heeft in Arnhem de Masters-titel veroverd. De tweevoudig olympisch kampioene van Parijs en toernooifavoriete was in de finale van het eindejaarsevenement de als tweede geplaatste Aniek van Koot de baas: 0-6, 6-4, 6-4.

Kamiji, die acht keer eerder in de eindstrijd stond maar daar alleen in 2013 de hoofdprijs aan overhield, is de opvolger van Diede de Groot. De nummer één van de wereldranglijst en winnares van de laatste zes Masters heeft onlangs een heupoperatie ondergaan en ontbrak op het appel in Arnhem.

Gevreesde sliceballen

De 34-jarige Van Koot, die op de Paralympische Spelen in Parijs aan de zijde van De Groot in de dubbelfinale een pijnlijke nederlaag leed tegen Kamiji en Manami Tanaka, schoot uit de startblokken met een break op love. En die vliegende start kreeg verder gestalte met servicebehoud, in het rolstoeltennis geen vanzelfsprekendheid.

Het bleek de opmaat te zijn voor een eerste set waarin de 30-jarige Japanse weinig in te brengen had bij Van Koot, die het haar opponente vooral erg moeilijk maakte met haar gevreesde sliceballen. De linkshandige Kamilji leek bovendien gehinderd te worden door een onwillige speelarm.

EPA Yui Kamiji

Van Koot kende geen mededogen en haalde de set zonder gameverlies binnen. Kamiji liet zich vervolgens aan haar arm behandelen, maar dat kon niet voorkomen dat Van Koot in de tweede set demarreerde naar een 3-0 voorsprong. Pas toen slaagde Kamiji, die afgelopen zomer De Groot een olympische desillusie bezorgde, erin zich op het scorebord te slaan.

Slordigheidjes

Van Koot kwam nog wel op 4-1, maar plots was het gedaan met de overmacht van de Winterswijkse, die zich steeds meer slordigheidjes begon te permitteren. Dat bood Kamiji de kans zich langzaam maar zeker terug te knokken in de wedstrijd. Sterker, ze pakte vijf games op rij en daarmee ook de tweede set.

Na breaks over en heen weer wist Van Koot in de derde set als eerste haar eigen service te behouden. Het leverde haar een 4-2 voorsprong op. Maar dat voordeeltje was ze al snel weer kwijt.

Kamiji oogde in de slotfase van de partij koeler dan Van Koot, die enkele onnodige afzwaaiers produceerde en vier games op rij inleverde en daarmee, na 2014, een tweede Masters-zege. De Nederlandse pakte zaterdag wel samen met Jiske Griffioen de dubbeltitel.

