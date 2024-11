AFP

NOS Nieuws • vandaag, 13:21 Dolfijnen in Belgisch dierenpark moeten weg: 'Kunstjes doen niet te verantwoorden'

Het dolfinarium Boudewijn Seapark in Brugge mag op termijn geen dolfijnen meer houden. De Vlaamse regering heeft besloten dat de dieren in 2037 weg moeten zijn.

In het Boudewijn Seapark leven nog zes dolfijnen in gevangenschap en daar is in Vlaanderen al jaren discussie over. Vorig jaar werd nog besloten dat het dierenwelzijn moest worden verbeterd. Zo moeten de zeezoogdieren een buitenbassin krijgen. Ook geldt er een fok- en importverbod.

De Vlaamse minister voor Dierenwelzijn Weyts heeft nu besloten om nog een stap verder te gaan, meldt de VRT: "Uiterlijk in 2037 eindigt in Vlaanderen voorgoed het verhaal van dolfijnen in gevangenschap."

Stressgevoelige dieren

Volgens Weyts zijn er weinig argumenten voor het houden van dolfijnen in gevangenschap "behalve om kunstjes te doen voor mensen". Dat vindt hij niet meer te verantwoorden. "Zeker als je weet dat dolfijnen hyperintelligente en stressgevoelige dieren zijn. Normaal leven dolfijnen in grote groepen in gebieden van honderden vierkante kilometers. Niet in een bassin dus. Er is trouwens ook een hoog sterftecijfer bij dolfijnen die in gevangenschap geboren worden."

Dierenrechtenorganisatie Gaia is blij met het besluit en hoopt dat de dolfijnen te zijner tijd in een groot reservaat in zee terechtkomen en niet in een ander dolfinarium.

Juridische stappen

De directie van het Boudewijn Seapark is niet te spreken over het besluit en dreigt met juridische stappen. Volgens het dierenpark schendt de overheid eerder gemaakte afspraken. Vorig jaar besloot de Vlaamse overheid nog dat het Seapark maximaal zes dolfijnen mag hebben en dat het park een uitzonderingspositie krijgt op het importverbod. Het park mag een dolfijn die doodgaat vervangen.

In 2037 zou er dan opnieuw worden geëvalueerd. Boudewijn Seapark: "Het park investeerde daarop meer dan een miljoen in de verblijven en waterbehandeling. We houden de Vlaamse regering aan deze afspraak, ook als we dat juridisch moeten afdwingen."

Volgens het Seapark laat Weyts "zich dwingen door een kleine groep mensen die voortdurend druk blijft uitoefenen".

De minister erkent de eerdere afspraak dat de situatie in 2037 zou worden geëvalueerd, maar hij wil toch nu al klare wijn schenken. "Ik denk dat het beter is om duidelijkheid te bieden. En daarom heeft de Vlaamse regering dit beslist." Weyts vindt ook dat het dolfinarium nog tijd genoeg heeft om de investeringen terug te verdienen.

Seapark en Dolfinarium Harderwijk hebben dezelfde eigenaar Het Boudewijn Seapark is onderdeel van het Spaanse bedrijf Asproparks dat tientallen attractie- en dierenparken in Europa exploiteert. Ook het Dolfinarium in Harderwijk is er onderdeel van. Bij het Dolfinarium wordt geregeld geprotesteerd door dierenrechtenorganisaties. Vorige maand blokkeerden activisten nog de ingang van het park in Harderwijk. Dierenrechtenorganisaties zeggen dat dolfijnen en zeeleeuwen bij voorstellingen onnatuurlijk gedrag moeten vertonen. Ze willen dat de overheid ingrijpt. Een paar jaar geleden maakte de overheid de afspraak met het Dolfinarium dat de dieren geen onnatuurlijk gedrag meer zouden vertonen tijdens voorstellingen. De nadruk moet liggen op educatie. Het Dolfinarium zei eerder tegen Omroep Gelderland dat het van mening is dat het zich aan alle gemaakte afspraken houdt.