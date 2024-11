A20 bij Moordrecht dicht voor onschadelijk maken WO2-bommen

De A20 bij Moordrecht is afgesloten voor de ontmanteling van twee bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Die werden in de zomer gevonden bij werkzaamheden aan de snelweg. Het gaat om twee zogeheten 500-ponders. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie maakt ze nu onschadelijk.

Inwoners van Moordrecht die in de buurt van de vindplek wonen, moeten vannacht binnen blijven. Eén familie is uit voorzorg geëvacueerd. Ook voor hun paarden is een veilig onderkomen voor de nacht georganiseerd.