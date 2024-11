Reuters Het door brand getroffen ziekenhuis in het noorden van India

NOS Nieuws • vandaag, 07:56 • Aangepast vandaag, 08:32 Tien baby's omgekomen bij brand in ziekenhuis India

In het noorden van India zijn tien pasgeboren baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis. Reddingswerkers hebben tientallen andere baby's gered. Eén wordt er nog vermist, melden internationale media op basis van lokale autoriteiten.

Het medisch centrum ligt ten zuidwesten van Lucknow, de hoofdstad van de noordelijke deelstaat Uttar Pradesh. Het vuur ontstond vrijdagavond laat, lokale tijd. De oorzaak van de brand in het ziekenhuis in de stad Jhansi is nog onduidelijk.

'Brandalarm werkte niet'

India Today schrijft dat er mogelijk sprake was van kortsluiting. De nieuwssite meldt ook dat het brandalarm niet werkte toen het vuur zich verspreidde. Uit voorlopig onderzoek zou blijken dat de brandblussers in het gebouw niet goed waren onderhouden. Het duurde twee uur voordat de vuur was gedoofd.

De brand leidde tot paniek in en rondom het ziekenhuis. Mensen raakten in de verdrukking toen ze massaal probeerden het pand te verlaten. Op dat moment waren er 49 baby's in het gebouw. Zij lagen op de afdeling voor neonatale zorg, waar kinderen die intensieve zorg nodig hebben na hun geboorte worden behandeld.

Reuters De schade op de afdeling waar de baby's lagen

Zeventien geredde baby's zijn gewond geraakt. Van de omgekomen kinderen zijn er inmiddels zeven geïdentificeerd. De lokale autoriteiten hebben een schadevergoeding van omgerekend ruim 5600 euro per overleden kind aangekondigd.

Een oppositiepartij noemt de situatie schandalig en heeft forse kritiek op de staat van overheidsziekenhuizen in het land. Volgens de partij verkeren veel gebouwen in abominabele staat als gevolg van corruptie en verwaarlozing.

Premier Modi spreekt van een hartverscheurend incident. "Ik condoleer de mensen die hun onschuldige kinderen hebben verloren", wordt hij geciteerd persbureau Reuters.