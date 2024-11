NH De woning bij het heiligdom in Heiloo waar het slachtoffer werd vermoord

22 jaar cel voor moord op man bij klooster in Heiloo

De rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 22 jaar voor de moord op een 38-jarige man uit Amsterdam. De rechtbank acht bewezen dat Emad A. het slachtoffer vorig jaar in zijn woning heeft vermoord en daarna zijn lichaam heeft 'weggemaakt'.

De 38-jarige Elias Assaf werd op 11 april 2023 als vermist opgegeven nadat hij voor het laatst was gezien in Amsterdam. Zijn lichaam werd ruim een week later gevonden. Zijn stoffelijk overschot bleek in stukken gesneden en werd deels gevonden in zijn eigen auto in de hoofdstad.

Bekend

Daarop werd A. aangehouden als verdachte. Hij en het slachtoffer kenden elkaar van hun werk in een restaurant in Amsterdam.

De verdachte woonde destijds in een woning naast het terrein van een klooster in Heiloo. Het huisje is volgens regionale omroep NH eigendom van het bisdom in Haarlem en wordt ter beschikking gesteld aan mensen om 'even op adem te komen'.

In eerste instantie ontkende A. iets met de dood van Assaf te maken te hebben, maar later bekende hij bij zijn dood betrokken te zijn. Op zijn aanwijzingen werden vervolgens andere delen van het lichaam van Assaf teruggevonden in Duitsland, waar ze lagen begraven bij een klooster in Waldsolms.

Vooropgezet plan

Ondanks dat de verdachte heeft bekend dat hij betrokken was bij de dood van zijn oud-collega, blijft het motief onduidelijk. A. legde in de zaak steeds wisselende verklaringen af. Volgens de verdachte kregen hij en Assaf ruzie en was zijn dood een ongeluk, maar daar ging de rechtbank niet in mee, schrijft stadsomroep AT5.

Volgens de rechters is er genoeg bewijs dat er sprake was van een vooropgezet plan om het slachtoffer te vermoorden en zijn lichaam te verbergen. Zo kocht A. vlak voor de moord onder andere een bijl, zaag en vuilniszakken.

Respectloos

De rechtbank neemt het de verdachte kwalijk dat hij geen openheid van zaken heeft gegeven, waardoor nooit duidelijk is geworden wat er precies in de woning is gebeurd en waarom hij Assaf heeft vermoord.

Daarnaast vinden de rechters dat de verdachte "geen enkel respect voor het lichaam van Assaf heeft getoond" en dat nabestaanden door zijn handelen onnodig lang in onzekerheid hebben geleefd.

Het Openbaar Ministerie eiste een gevangenisstraf van 24 jaar. De rechtbank vond een gevangenisstraf van 22 jaar plus een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel passend.