Geen Russisch gas meer naar Oostenrijk na geschil over uitgebleven leveringen

Correspondent Duitsland en Midden-Europa Chiem Balduk:

"De Oostenrijkse regering probeert het hoofd koel te houden en benadrukt dat het land is voorbereid op dit scenario. Zo is de gasopslag voor de winter goed gevuld, hoewel die voorraad ook gebruikt moet worden voor enkele buurlanden. Ook is energiebedrijven opgedragen minder afhankelijk te worden van Russisch gas en op zoek te gaan naar andere energiebronnen.

Feit is echter dat Oostenrijk nog lang na de inval in Oekraïne afhankelijk is gebleven van Russisch gas. Vrijwel al het gas kwam tot vandaag uit Rusland, onder meer omdat Oostenrijk als land zonder eigen toegang tot de zee maar moeizaam aan alternatieve leveranciers kon komen. Die afhankelijkheid reikt trouwens verder dan alleen het gas: ook veel Oostenrijkse bedrijven en banken hebben nauwe banden met Rusland onderhouden.

Het Russisch gas was een hoofdpijndossier voor de huidige aftredende regering. Oostenrijk zat eigenlijk tot 2040 vast aan Gazprom, door een omstreden contractverlenging in 2018. Onderdeel van dat contract was dat OMW sowieso zou betalen, ook als het geen gas meer nodig heeft.

Het is nog onduidelijk of dit contract met bijbehorende betalingsverplichting nu ten einde komt. Energieminister Gewessler ziet het positief in: zij zegt dat met het stoppen van de gaslevering een einde komt aan de tijd van Russische chantage, omdat Oostenrijk niet meer te chanteren is."