Intocht van Sint in Vianen waarschijnlijk droog, elders kan regen vallen

Wel is het in Vianen morgen bewolkt en er waait een matige zuidwestenwind. Het zal fris zijn op de kades waarlangs de pakjesboot zal verschijnen: naar verwachting stokt de temperatuur in het vestingstadje op zo'n 8 of 9 graden. Daarmee is het iets kouder dan de afgelopen dagen. Een warme jas is geen overbodige luxe voor verwachtingsvolle toeschouwers.