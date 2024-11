International Kaagman keert terug na zwangerschap en verruilt PSV voor Ajax

Inessa Kaagman (28) keert terug bij Ajax. De 28-jarige speelster tekent een contract tot de zomer van 2025 in Amsterdam.

De twaalfvoudig international maakt de overstap van PSV. Vanwege een zwangerschap kwam Kaagman sinds september vorig jaar niet in actie. De transfervrije speler trainde al een tijd mee bij Ajax.

Middenvelder Kaagman speelde tussen 2013 en 2018 ook al bij Ajax, waar ze in 122 wedstrijden 25 treffers maakte. Daarna stapte ze over naar Brighton & Hove Albion en in 2022 kwam Kaagman bij PSV terecht.