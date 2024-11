Gert-Jaap Hoekman weg als hoofdredacteur van NOS Sport

Gert-Jaap Hoekman stopt na ruim een jaar als hoofdredacteur van NOS Sport. Hij zegt zich te gaan richten op dingen waar hij opnieuw zijn "energie en creativiteit" in kwijt kan.

Hoekman trad aan nadat de hoofdredactie van NOS Sport was opgestapt na berichten over grensoverschrijdend gedrag en een onveilige werkcultuur op de redactie. Hij zegt daarover dat het een "uitdagende taak" was om met de redactie te werken aan het verbeteren van de cultuur, terwijl ook het volle sportjaar met onder meer de Olympische Spelen en het EK voetbal veel aandacht vroeg.