8 jaar cel voor schietincident en fataal ongeluk in spookrijdende auto

Een 21-jarige man uit Oudheusden is veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf vanwege betrokkenheid bij een schietpartij en een dodelijke rit op de A16 vorig jaar. Deze Piet van O. overleefde als enige inzittende een botsing in een spookrijdende auto.

De incidenten waren in januari 2023 . Voor de dodelijke rit op de snelweg vond een schietincident plaats in Roosendaal. Daarbij werd tweemaal geschoten en raakte een 19-jarige man gewond.

Zwaargewond

Bij de crash kwamen drie mensen om het leven. Twee daarvan (17 en 33 jaar) zaten in de spookrijdende auto. Het andere dodelijke slachtoffer, een 54-jarige man uit Rotterdam, zat in de tegemoetkomende auto. Zijn partner (51) en en haar dochter (14) raakten gewond. Ook een hond kwam om het leven.

Van O. raakte zwaargewond en werd bijna twee weken in coma gehouden, waarna hij werd aangehouden, schrijft Omroep Brabant . Hij verklaarde in de rechtbank dat hij niet wist dat het zo uit de hand zou lopen.

Verantwoordelijk

Uit getapte telefoongesprekken blijkt volgens het Openbaar Ministerie dat Van O. met de twee anderen van plan was om onder bedreiging van geweld een partij wiet of een auto te stelen.

Volgens de rechtbank heeft de verdachte in ieder geval het eerste schot gelost bij het schietincident in Roosendaal. Daarom is hij veroordeeld voor een poging tot doodslag. Na de fatale crash zijn kruitsporen op de handen van Van O. gevonden. Hij ontkent dat hij kogels heeft afgevuurd en zegt dat hij niet wist dat er geschoten zou worden.