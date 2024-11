Marine VS De USS Virginia

NOS Nieuws • vandaag, 13:43 Amerikaanse kernonderzeeër verstrikt in Noors visnet

Een Noorse visser had deze week een bijzondere vangst. Naast 200 kilo heilbot had hij een nucleaire onderzeeër van de Zesde Vloot van de Amerikaanse marine in zijn netten.

Het 115 meter lange en 7800 ton wegende schip was door een zogenoemd kieuwnet gevaren. Een woordvoerder van de Amerikaanse marine bevestigt het incident aan de Noorse omroep NRK. Er raakte niemand gewond.

De 22-jarige visser Harald Engen en zijn twee bemanningsleden van de boot 'Øygut' voeren richting wal bij Sommarøya toen de melding binnenkwam over de marifoon. De onderzeeër USS Virginia was verstrikt geraakt in het net, en sleepte het zeemijlen mee tot een deel van het net in de propellers kwam. Een boot van de Noorse kustwacht kwam ter plaatse om de Virginia te bevrijden.

Details over de aanwezigheid van de onderzeeër gaf de Amerikaanse marine niet, alleen dat die was uitgevaren vanuit de haven van Tromsø na een geplande bevoorrading.

"De VS heeft blijvende veiligheidsbelangen in de regio", zegt een marinewoordvoerder tegen Business Insider. Daarmee doelt hij waarschijnlijk op de oplopende spanning met Rusland, dat ook in de wateren rond het noorden van Europa patrouilleert.

Schade

Naar schatting bedraagt de totale schade voor de visser zo'n 3500 euro. De Noorse kustwacht heeft inmiddels contact opgenomen met Engen over een eventuele vergoeding.

De marinewoordvoerder zegt dat wanneer de VS verantwoordelijk is voor schade aan civiele spullen, gedupeerden daarover een schadeclaim kunnen indienen.