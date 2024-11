Automobilist rijdt in op bakkerij Ugchelen, vier gewonden

Een automobilist is vanochtend een bakkerij binnengereden in het Gelderse dorp Ugchelen. Daarbij raakten vier mensen gewond.

Het gebeurde in een pand op de Ugchelseweg. De bestuurder is ongedeerd. Van de vier gewonden is één persoon met spoed naar het ziekenhuis gebracht, zegt een woordvoerder van de politie. De andere drie zijn naar de eerste hulp gegaan. Het is niet bekend of de slachtoffers klanten of medewerkers van de bakkerij waren.