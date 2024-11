Partij van linkse president Sri Lanka wint parlementsverkiezingen

Correspondent Zuid-Azië Devi Boerema

"Met deze overduidelijke meerderheid in het parlement is de weg vrijgemaakt voor Dissanayake om zijn verkiezingsbeloften uit te voeren. Een daarvan is het afschaffen van het uitvoerend presidentschap. In september bij zijn inhuldiging als negende uitvoerend president werd hij door zijn partijgenoot uitgeroepen tot 'de laatste uitvoerend president' van Sri Lanka.

In 1978 werd er via deze route meer macht gegeven aan de zittende president, om zo voor meer politieke en economische stabiliteit te zorgen. De eerste tekenen van een etnisch conflict tussen de Singaleze meerderheid en Tamil minderheid waren toen al zichtbaar. De macht die het uitvoerend presidentschap gaf om het parlement buitenspel te zetten, leidde tot meer corruptie en minder transparante politiek doordat familieleden op belangrijke posities werden gezet.

Voormalig president Rajapaksa lukte het zelfs om een einde te maken aan de limiet van twee termijnen voor een president, al werd dit later weer teruggedraaid. In de nieuwe vorm moet de macht beter verdeeld zijn tussen president en parlement. Als het de Nationale Macht van het Volk-coalitie en Dissanayake lukt om een nieuwe grondwet te maken waarin dit is vastgelegd, laten ze daarmee aan de Sri Lankaanse bevolking zien dat ze echt willen en kunnen breken met de 'oude' politiek."