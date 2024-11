Twee brandweerlieden gewond door instorten muur tijdens brand in Driewegen

Bij een grote brand in een agrarische schuur in het Zeeuwse dorp Driewegen zijn twee brandweerlieden gewond geraakt toen een muur instortte.

Ze zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio aan de NOS. Over de aard van hun verwondingen kan hij nog niets zeggen. De blusploeg die op dat moment met de twee gewonde brandweerlieden werkte is afgelost door andere brandweerlieden en is opgevangen door onder anderen de burgemeester.