AFP Een aanplakbiljet van The Onion op een lantaarnpaal in Washington D.C.

NOS Nieuws • gisteren, 23:06 Satirische nieuwssite The Onion neemt bedrijf complotdenker Alex Jones over

De Amerikaanse satirische nieuwssite The Onion heeft de nepnieuwssite InfoWars van complotdenker Alex Jones gekocht. De door The Onion gemelde overname is door persbureau Reuters bevestigd op basis van rechtbankdocumenten.

Alex Jones zit al een tijdje in de financiële problemen, nadat hij door de rechter was gedwongen om meer dan 1 miljard dollar aan schadevergoedingen te betalen.

Jones is al decennialang een beruchte complotdenker. In 1990 werd hij ontslagen bij een radiostation in Texas omdat hij beweerde dat de Amerikaanse regering achter een bomaanslag in Oklahoma in 1995 zat. Bij dat bloedbad vielen 168 doden.

Daarna ging hij verder met het beruchte InfoWars. Daarop verkondigde hij dat de regering ook achter de aanslagen van 9/11 zat. In 2012 kwam hij zwaar onder vuur te liggen na de dodelijke aanval op de basisschool Sandy Hook, waarbij 26 mensen omkwamen, onder wie veel kinderen. Jones beweerde herhaaldelijk dat de aanval in scène was gezet en dat ouders van de dode kinderen acteurs waren.

Boos

Hij moest de nabestaanden van de Sandy Hook-slachtoffers 1,5 miljard dollar betalen. Om dat geld bij elkaar te krijgen, werd InfoWars geveild. Wat The Onion voor de site heeft betaald is niet bekend.

De meeste grote socialemediaplatforms en podcastdsitributeurs hebben Jones en InfoWars zo'n vijf jaar geleden in de ban gedaan omdat ze de regels van de diensten hadden overtreden. X, destijds nog Twitter, was daar ook bij, maar eigenaar Elon Musk heeft Jones vorig jaar weer toegelaten.

Op dit moment is er op de website van InfoWars niets te zien. The Onion zegt er wel plannen mee te hebben en er vooral grappen te willen uithalen. Een organisatie tegen vuurwapengeweld heeft alvast de belofte gekregen dat ze langere tijd reclame mogen maken op InfoWars.

Alex Jones zelf toonde zich boos omdat hij zijn site kwijtraakt. In een livestream beweerde hij dat de Democraten in de VS hem het zwijgen proberen op te leggen en daarvoor samenwerken met The Onion, al gaf hij niet aan waarop hij dat baseert. Hij probeerde tegelijkertijd mensen voor zijn andere kanalen te interesseren en geld op te halen.

X/@infowars Alex Jones tijdens zijn urenlange livestream