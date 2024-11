AFP De politie inspecteert een lichaam na de explosie bij het hooggerechtshof

NOS Nieuws • vandaag, 20:23 Dader zelfmoordaanslag Brazilië wilde hooggerechtshof opblazen

De explosie in de Braziliaanse hoofdstad Brasilia afgelopen nacht had als doel het hooggerechtshof op te blazen. Dat zegt Alexandre de Moraes, voorzitter van het hof. De aanslag past volgens hem in een toenemende reeks aanvallen op de democratie.

De 59-jarige dader gooide volgens de politie een projectiel naar het gebouw, maar dat veroorzaakte geen schade. Daarna ging hij op de grond liggen en liet een zelfgemaakte bom afgaan, waardoor hij om het leven kwam.

Volgens de politie was de man een aanhanger van de omstreden uiterst rechtse ex-president Jair Bolsonaro. Bij de doorzoeking van het huis van de dader vond de politie teksten waarin werd verwezen naar de rellen van 8 januari vorig jaar en een eerdere poging om rechters van het hof te doden. Ook zijn er meer explosieven gevonden.

Onvrede over verkiezingsnederlaag

Aanhangers van Bolsonaro bestormden vorig jaar januari overheidsgebouwen in Brasilia uit onvrede over zijn verkiezingsnederlaag en over het feit dat Lula da Silva hem had opgevolgd als president.

President Lula was tot een uur voor de explosie in zijn werkpaleis, dat tegenover het hof staat.

Correspondent Latijns-Amerika Nina Jurna: "Veel aanhangers van de ultrarechtse ex-president Bolsonaro zien het hooggerechtshof niet zozeer als een democratische instelling, maar als een ultieme bedreiging van hun vrijheid. Volgens hen is het instituut erop uit om vooral de conservatieve stemmen in Brazilië aan banden te leggen en tot zwijgen te dwingen. Onder leiding van de hoogste rechter Alexandre de Moraes wordt al langere tijd keihard opgetreden tegen desinformatie en fakenieuws dat vooral verspreid wordt onder deze zogeheten Bolsonaristas. Honderden socialemediaplatforms met desinformatie zijn gesloten. ook X van Elon Musk is dit jaar tijdelijk uit de lucht gehaald op last van De Moraes. De aanslag roept bij veel Brazilianen herinneringen op aan de bestorming en plundering van overheidsinstellingen van 8 januari 2023, maar ze realiseren zich ook hoe kwetsbaar de prille democratie in het land is. Brazilië is sinds 1985 weer een democratie na een periode van 21 jaar militaire dictatuur, en deze aanval op het hooggerechtshof wordt dan ook door velen gezien als de zoveelste aanslag op de democratie en de democratische instituten."

De dader was een voormalig kandidaat voor de gemeenteraad van de partij van Bolsonaro. De oud-president heeft afstand genomen van het geweld. Hij spreekt op sociale media van een "geïsoleerd incident van een persoon met psychische problemen".

'Aanval op democratie of terrorisme'

Volgens de hoofdcommissaris van politie was het geen op zichzelf staand incident. "Er zijn extremistische groepen actief en er moeten maatregelen komen", zei hij. De politie ziet de explosie als "een aanval op de democratie of terrorisme". Het is nog onduidelijk of de man alleen heeft gehandeld.

Ook vandaag kregen juristen en rechters van het gerechtshof bedreigingen via berichten en e-mails. Het is niet duidelijk wanneer die precies zijn verstuurd. De politie wil ook dat sociale media gereguleerd worden: "Criminele online activiteiten kunnen niet onbestraft blijven."

Verhoogd beveiligingsniveau

De politie had al versterking van het leger ingeroepen voor de beveiliging van de G20-top die maandag in Rio de Janeiro wordt gehouden. Op die bijeenkomst zullen veel staatshoofden en regeringsleiders aanwezig zijn. Er is een verhoogd beveiligingsniveau voor de top.