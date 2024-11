Regio Nieuws Utrecht Hulpdiensten bij TivoliVredenburg in Utrecht

In samenwerking met RTV Utrecht NOS Nieuws • vandaag, 19:17 Vijftien jaar cel geëist tegen man die schoonmaker in TivoliVredenburg doodstak

Het Openbaar Ministerie heeft vijftien jaar cel geëist tegen een 51-jarige man voor het doodsteken van een schoonmaker vorig jaar in TivoliVredenburg in Utrecht. De verdachte heeft het slachtoffer volgens het OM "in een geweldsexplosie" om het leven gebracht.

Het 41-jarige slachtoffer werd 's ochtends in het muziekcentrum doodgestoken. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De verdachte werd kort daarna aangehouden.

De twee mannen werkten bij een schoonmaakbedrijf en waren collega's van elkaar. Aan de steekpartij zou een ruzie vooraf zijn gegaan.

Camerabeelden

Het incident is vastgelegd op camerabeelden van TivoliVredenburg, zo bleek in de rechtbank. Daarop was volgens RTV Utrecht te zien dat de twee mannen een woordenwisseling hebben, waarna de verdachte het slachtoffer een klap geeft.

Vervolgens geeft het slachtoffer een klap terug en rent hij weg. De verdachte loopt achter hem aan, trekt een mes en steekt vervolgens twee keer in op het slachtoffer.

Duidelijk aanvallend

De man verklaarde in de rechtbank dat hij handelde uit zelfverdediging. Naar eigen zeggen zocht zijn collega ruzie en had hij hem op de bewuste ochtend uitgedaagd om buiten te vechten. Volgens hem zou het slachtoffer hebben gedreigd dat hij "hem een kopje kleiner zou maken".

Het Openbaar Ministerie stelt dat die verklaring van de verdachte niet klopt en stelt mede op basis van camerabeelden dat hij het was die het slachtoffer aanviel.

"Het is duidelijk dat hij vanaf het begin de confrontatie zoekt. Zonder enige aarzeling trekt hij ook een mes en achtervolgt hij het slachtoffer daarmee, terwijl het slachtoffer van hem weg probeert te komen. Dit handelen is in niets verdedigend, maar duidelijk aanvallend van aard", zei de officier van justitie.

'Meer dan een opwelling'

Volgens het OM is er in deze zaak geen bewijs dat de verdachte met voorbedachten rade handelde, maar had hij wel de opzet om zijn collega te doden. "Dit was meer dan een opwelling", vond de officier van justitie.

Daarnaast bleek uit psychiatrisch onderzoek dat de verdachte volledig toerekeningsvatbaar is. Om die redenen eist het OM een hoge straf. De rechtbank doet over twee weken uitspraak in de zaak.