Zeldzame bananenfobie bij Zweedse minister

De Zweedse krant Expressen wist een aantal van die mails in handen te krijgen. Daarin schrijven medewerkers van Paulina Brandberg dat ze "een sterke allergie heeft voor bananen" en dat er "geen (sporen van) bananen mogen zijn" in haar buurt.

Hoewel dus in de mail staat dat Brandberg allergisch is voor bananen, klopt dat niet. Ze heeft "de raarste fobie ter wereld" voor bananen, schreef ze in 2020 zelf op X. Maar die post is later weer verwijderd.