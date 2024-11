Facebook krijgt megaboete van de EU voor opdringen van Marketplace

"Alle Facebookgebruikers hebben automatisch toegang tot Facebook Marketplace en krijgen regelmatig Marketplace-advertenties te zien, of ze dat nou willen of niet", zegt de EU. En dat geeft Facebook een oneerlijk voordeel ten opzichte van concurrenten, zoals in Nederland bijvoorbeeld Marktplaats.

'Consument vroeg erom'

In een reactie zegt Meta dat er geen bewijs is dat concurrenten of consumenten last hadden van deze praktijken. "We hebben Facebook Marketplace ontwikkeld in reactie op de vraag van consumenten. Deze beslissing negeert de realiteit in de markt en zal gevestigde marktplaatsen alleen maar beschermen tegen concurrentie."