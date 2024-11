DJI Justitieel Complex Schiphol

In samenwerking met RTV Noord NOS Nieuws • vandaag, 15:23 Levenslang geëist voor moordopdracht op onschuldige docent (52) in Groningen

Voor de speciale rechtbank in het Justitieel Complex Schiphol is vandaag een levenslange gevangenisstraf geëist tegen de Britse drugscrimineel Robert D.. Hij wordt ervan verdacht dat hij 22 jaar geleden opdracht heeft gegeven voor de moord op de Groningse docent Gerard Meesters (52).

Het Openbaar Ministerie (OM) vindt dat de crimineel daarnaast een schadevergoeding van 25.000 euro per persoon moet betalen aan Meesters' echtgenote Marianne, zijn zoon Koen en dochter Annemarie.

"Het gaat om een gruwelijk feit. Het is de moord op de broer van de kroongetuige, de moord op advocaat Derk Wiersum en de moord op Peter R. de Vries avant la lettre", aldus het OM vanmiddag bij het formuleren van de strafeis, meldt RTV Noord.

Afrekening in drugsmilieu

Volgens de twee officieren van justitie werd Meesters slachtoffer van een afrekening in het drugsmilieu, waar hij eigenlijk niets mee te maken had. Zijn zus Janette werkte wel voor een Britse drugsorganisatie, in de buurt van de Spaanse stad Málaga. Daar zou zij samen met een vriendin een forse partij drugs ter waarde van een kwart miljoen euro achterover gedrukt hebben.

Op zoek naar zijn zus kwamen de Britse bendeleden bij Gerard Meesters terecht. Hij vertelde bij een eerste confrontatie niet te weten waar zijn zus verbleef. Vier dagen later werd hij met acht kogels in de deuropening van zijn woning in Groningen van het leven beroofd.

Franky

Volgens de officieren van justitie blijkt uit onder meer de verklaringen van de eerder tot levenslang veroordeelde schutter en zijn chauffeur dat D. achter de schermen aan de touwtjes trok. Zo heeft de schutter in gesprekken met Koen en Annemarie Meesters toegegeven dat hij zijn opdrachten kreeg van de Britse drugscrimineel.

Voor het OM is er geen twijfel dat D. de opdrachtgever voor de moord was. Over het motief bestaat volgens het OM ook geen twijfel. Geconcludeerd wordt dat de gestolen partij drugs waar het allemaal om te doen was, voor een deel eigendom was van de Britse drugscrimineel. "En diefstal wordt niet gepikt in deze wereld."

Maar de Brit verwerpt elke betrokkenheid. Eerder tijdens de rechtszaak zei hij dat een achterovergedrukte partij drugs ter waarde van 250.000 euro geen moord waard zou zijn. "Waarom iemand vermoorden voor dit bedrag? Er is geen motief voor. Iemand was blijkbaar boos op deze mensen. Ik was het niet. Ik ken de mensen niet die hiervoor verantwoordelijk zijn."

D. beweert ook dat hij de zus van Gerard Meesters en haar vriendin niet kent.

Terugkeer onaanvaardbaar

Het OM rekent het de Brit zwaar aan dat hij de onschuldige docent heeft laten vermoorden. Daar past maar één straf bij: levenslang, aldus een van de officieren vanmiddag. "Het rechtvaardigt de conclusie dat bescherming van de maatschappij tegen deze dader voorrang dient te hebben boven het perspectief van vrijlating op enige termijn en dat derhalve terugkeer in de samenleving onaanvaardbaar is."

Dat laatste is sowieso voorlopig niet aan de orde. Want voordat D. zijn eventuele straf in Nederland moet uitzitten, zit hij nog tot 2030 achter slot en grendel in Frankrijk. Daar is hij voor cocaïnehandel veroordeeld tot 22 jaar cel.

Het is nog niet bekend wanneer uitspraak wordt gedaan.