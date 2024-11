Orange Pictures Cees van Rootselaar

NOS Sport • vandaag, 13:17 Coach Van Rootselaar weg bij rolstoelbasketballers na teleurstellende Paralympische Spelen

Cees van Rootselaar moet wijken als bondscoach van de rolstoelbasketballers, die deze zomer zesde werden op de Paralympische Spelen. De Nederlandse Basketball Bond meldt dat in goed overleg is besloten het contract met Van Rootselaar niet te verlengen.

De 58-jarige coach noemde het eindresultaat van de Nederlandse ploeg op de Spelen in Parijs een teleurstelling. "We zijn hier als team gekomen om een medaille te winnen. De wedstrijd om de vijfde plek verliezen is dan teleurstellend."

Van Rootselaar, oud-spelverdeler van Oranje, was sinds 2017 coach van de rolstoelbasketballers. In 2021 werd de Europese titel behaald. Twee jaar later werd Nederland derde op het EK in eigen land.

2:57 Bondscoach rolstoelbasketballers na zesde plek: 'Ik wil door, maar het is niet aan mij'

"We zijn Cees ontzettend dankbaar voor zijn verdiensten bij de rolstoelbasketballers", aldus technisch directeur Brian Benjamin, van de Nederlandse Basketball Bond.

"Hij laat het programma in goede staat achter, met een ploeg die een mix is van gevestigde spelers en aankomende talenten. Als NBB willen we het programma gaan intensiveren en dat valt niet te combineren met andere werkzaamheden van Cees."