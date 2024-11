ANP Emma Heesters eerder dit jaar, op het Koningsdagfeest van Radio 538

NOS Nieuws • vandaag, 12:52 Zangeres Emma Heesters (28) heeft baarmoederhalskanker

Zangeres Emma Heesters (28) heeft baarmoederhalskanker. Dat deelt ze in een bericht op Instagram. Begin vorige maand kreeg ze de diagnose, waarna ze "intense" weken beleefde.

"De ene dag zat ik in het ziekenhuis voor afspraken of behandelingen en de andere dag stond ik op te treden in een vol Ahoy, Gelredome of mijn theatertour", schrijft ze.

De komende maanden ondergaat Heesters chemotherapie en ze heeft voor minimaal drie maanden haar agenda leeggeveegd. Verder vraagt ze om "rust en ruimte" in de komende maanden. "Ik heb er vertrouwen in dat ik weer gezond zal zijn", schrijft Heesters in de afsluiting van haar bericht. Ook benadrukt ze dat ze graag weer wil optreden als het traject voorbij is.

Covers

Heesters brak door op YouTube: op haar kanaal zong ze covers van beroemde liedjes en al snel kreeg ze veel volgers. In 2017 ondertekende ze haar eerste platencontract en in 2019 deed ze mee aan het populaire tv-programma Beste Zangers. In dat programma zong ze het nummer Pa Olvidarte met zanger Rolf Sanchez, wat later werd uitgebracht als single en goed scoorde in de hitlijsten.

Daarna was ze succesvol met andere samenwerkingen, zoals met Kris Kross Amsterdam en Tino Martin (Loop Niet Weg, uit 2020) en met Ronnie Flex (Alles Wat Ik Mis, in 2021). Haar grootste solohit is Waar Ga Je Heen, uit 2020. Dat nummer reikte tot de twaalfde plek in de Top 40.