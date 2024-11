Braziliaans Hooggerechtshof geëvacueerd na explosie buiten, één dode

Het Braziliaanse Hooggerechtshof in hoofdstad Brasilia is geëvacueerd nadat buiten zeker één en mogelijk twee explosies te horen waren. Bij de explosie viel zeker één dode. Dat is hoogstwaarschijnlijk de persoon die het explosief heeft laten afgaan.

De eerste explosie was op een parkeerplaats die grenst aan het Hooggerechtshof. Vlak bij het Hooggerechtshof werd het levenloze lichaam van de mogelijke dader aangetroffen. De politie zegt dat er sprake is van "zelfvernietiging met een explosief".

Na de explosies was een grote politiemacht op de been. De rechters en personeel zijn geëvacueerd. President Lula da Silva was op het moment van de explosies niet aanwezig in het presidentieel kantoor.